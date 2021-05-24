В Белом доме рассказали о прогрессе в подготовке встречи Путина и Байдена

В Белом доме пока что не готовы назвать окончательную дату встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя Белого дома Джен Псаки.

«Наш советник по национальной безопасности провел разговор с его (российским) коллегой и этот разговор был важным шагом в подготовке запланированного американо-российского саммита, место и дату которого мы пока сейчас не готовы объявить и продолжаем работать над этим», — сказала Псаки.

Она отметила, что стороны продолжают контактировать по вопросу проведения саммита.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США.

До этого замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что России мешает окончательно согласиться на проведение совместной встречи глав двух государств незавершенность российской стороной анализа того, как заявления Соединенных Штатов соответствуют их практическим действиям.

В апреле президент Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.