Литва призвала своих граждан покинуть Белоруссию

Министерство иностранных дел Литвы рекомендовало своим гражданам покинуть Белоруссию и не ездить в республику по соображениям безопасности. Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте.

«Принимая во внимание инцидент 23 мая, когда пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться, что создало угрозу безопасности и угрозу жизни граждан, министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ездить в Республику Беларусь и призывает всех граждан Литвы, находящихся в Белоруссии, покинуть страну», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет пропускать самолеты, пересекшие или планирующие пересечь воздушное пространство Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.