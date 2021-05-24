Песков прокомментировал данные о «российских агентах» на самолете Ryanair

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать данные белорусской оппозиции о том, что на самолете Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находились российские агенты.

«Последнее, что я хотел бы комментировать. Нет никаких комментариев. Мы не знаем, кто там был, а они утверждают», — сказал Песков.

До этого один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в своем Telegram заявил, что по его данным, в Минске с самолета сошли двое граждан Белоруссии и четверо россиян, которые, по всей видимости, являются сотрудниками секретных служб.

Ранее в Кремле отказались комментировать ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.