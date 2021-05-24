Генсек НАТО назвал опасным инцидент с посадкой рейса Протасевича в Минске

Генеральный секретарь Североатлантического альянса счел опасным инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом написал на своей странице в Twitter.

«Внимательно следим за ситуацией с вынужденной посадкой в Белоруссии самолета, летевшего в Вильнюс, и с задержанием оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования», — заявил генсек НАТО.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки в Минске его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

После этого инцидента премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против Белоруссии, а министерство иностранных дел Латвии выступило за закрытие белорусского воздушного пространства для международных рейсов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также пригрозила белорусским властям санкциями за инцидент. США также выступили с осуждением произошедшего.

В феврале текущего года СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.