В ЕС пригрозили Белоруссии санкциями из-за посадки самолета Ryanair

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Белоруссии последствиями за экстренную посадку самолета Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

«Возмутительное и незаконное поведение режима Белоруссии будет иметь последствия. Против ответственных за угон самолета Ryanair должны быть введены санкции», — написала глава ЕК на своей странице в Twitter.

Фон дер Ляйен также выступила за немедленное освобождение Протасевича. По ее словам, Европейский совет обсудит меры, которые следует предпринять, 24 мая.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича является результатом работы спецслужб республики.

После этого инцидента премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против Белоруссии, а министерство иностранных дел Латвии выступило за закрытие белорусского возушного пространства для международных рейсов.

В феврале текущего года СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.