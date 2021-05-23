Премьер Польши призвал ввести санкции против Белоруссии из-за задержания Протасевича

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал расширить повестку дня завтрашнего саммита ЕС пунктом о санкциях против Белоруссии после задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает ТАСС.

«Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Белоруссии и запрета полетов для белорусских авиакомпаний. Последствия также должны нести лица, непосредственно ответственные за террористические действия», — утверждал премьер.

Также посол Белоруссии в Польше был вызван в польский МИД из-за инцидента с самолетом, добавил Моравецкий.

По его словам, Варшава требует от Минска «немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Бориса, Анджея Почобута (активистов Союза поляков Белоруссии – ред.) и других польских и белорусских активистов». Польские власти также требуют прекращения репрессий в отношении независимых СМИ и общества.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также призвал Белоруссию немедленно освободить журналиста.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, который направлялся из Афин в Вильнюс, находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время он задержан.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание журналиста является результатом работы спецслужб республики.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей канала Романа Протасевича и Степана Путило.