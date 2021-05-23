В Белоруссии возбудили уголовное дело после экстренной посадки самолета в Минске

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании экстренно севшего в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. Об этом СК написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что днем 23 мая поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в аэропорту Минска.

При этом саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа взрывных устройств не обнаружили.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, который направлялся из Афин в Вильнюс, находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время журналист задержан.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича является результатом работы спецслужб республики.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.