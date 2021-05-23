Володин оценил новую рекламную политику YouTube

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новая рекламная политика YouTube нарушает права пользователей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пользователей фактически вынуждают тратить деньги на покупку подписки, чтобы смотреть видео без рекламы. Навязанная услуга», — написал Володин в своем Telegram-канале. По его мнению, для видеохостинга получение прибыли важнее прав граждан.

Володин отметил, что причинами подобных решений служат «жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке». Он подчеркнул, что считает правильным выработку «рамочных норм, регулирующих деятельность в этой сфере».

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube обновил условия пользования. С первого дня лета начнет действовать право на монетизацию видеохостингом контента. Также будут введены налоги для блогеров за пределами США, включая россиян. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Это касается доходов, полученных через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.