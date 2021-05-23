Литва потребовала отпустить пассажиров севшего в Минске самолета

МИД Литвы потребовал немедленно освободить пассажиров и экипаж севшего в Минске самолета Ryanair. Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

«Двадцать третьего мая временный поверенный в делах Белоруссии был вызван в министерство иностранных дел Литвы с требованием немедленно освободить всех пассажиров и членов экипажа севшего в аэропорту Минска самолета», — говорится в сообщении.

МИД Австрии в свою очередь призывает провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер заявил, что Германия запросила у Белоруссии немедленного разъяснения ситуации вокруг этого рейса.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича является результатом работы спецслужб республики.

На борту самолета, который направлялся из Афин в Вильнюс, находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время журналист задержан.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.