В Чехии назвали Россию постоянной угрозой для Центральной Европы

Глава Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский заявил, что Россия является постоянной угрозой для стран Центральной Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«РФ всегда будет стремиться к тому, чтобы расширить здесь свое влияние и всегда будет представлять, хотя бы в той нынешней ситуации, реальную угрозу для стран Центральной Европы. Она реализует эти свои устремления и посредством госагентов на территории нашей суверенной страны. Я считаю это подтверждением того, что мы не должны иметь никаких иллюзий о целях и представлениях РФ в отношении ее бывшей сферы влияния», — сказал Рыхетский.

Кроме того, он заявил что понятия не имеет, почему высокопоставленные лица Чехии говорят о существовании нескольких версий взрывов на складах во Врбетице.

«Подобные сомнения (в выводах следствия), по крайней мере, вредят интересам Чехии в Евросоюзе или НАТО», — сказал Рыхетский.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва в свою очередь отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.