Тихановская назвала операцией спецслужб задержание основателя Telegram-канала NEXTA

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича является результатом работы спецслужб республики. Об этом она пишет в своем Telegram-канале.

«Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых Telegram-каналов», – пишет Тихановская.

По ее мнению, Протасевич был признан террористом именно в результате действий спецслужб.

«Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO», – пишет она.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, который направлялся из Афин в Вильнюс, находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время журналист задержан.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.