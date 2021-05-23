Песков объяснил слова Путина про готовность России «выбить зубы»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил слова президента России Владимира Путина о готовности России «выбить зубы» всем, кто хочет что-то от нее «откусить». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить», — отметил он.

Песков подчеркнул, что Россия достаточно «сильна и мощна» для того, чтобы никому не позволить претендовать на то, что ей принадлежит.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна периодически сталкивается с попытками что-то от нее «откусить», но «выбьет зубы всем, кто собирается это сделать». Государственный лидер добавил, что некоторые осмеливаются публично говорить, будто сибирские богатства несправедливо принадлежат только одной стране. По его словам, такие вещи «странно слышать».

Также Путин обратил внимание на то, что у России колоссальный потенциал. Он напомнил, что территория страны остается самой большой в мире.