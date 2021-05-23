Песков назвал переговоры по встрече Путина и Зеленского тупиковыми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев консультируются по возможности встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По его словам, тема общения между двумя сторонами пока тупиковая, так как Украина хочет обсуждать Крым. Песков считает, что Путин согласится говорить о Крыме только в плане развития приграничного сотрудничества.

«Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — сказал он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков напомнил, что согласно Конституции разговоры об отчуждении территорий Российской Федерации являются уголовным преступлением.

«Предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», — заключил пресс-секретарь.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Зеленского и Путина пройдет при условии, что на ней будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы, в том числе Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.