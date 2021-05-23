Песков: встреча Путина и Байдена важна для вывода отношений стран из печального положения

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена важна, чтобы вывести отношения стран из печального положения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера, пишет РИА «Новости».

По словам Пескова, выбор города является не более чем техническим решением.

«Главное — факт самой встречи, ибо именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того печального положения, в котором они находятся», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что встреча обсуждается, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров изложил Путину итоги переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее Песков предложил «не гадать на кофейной гуще», когда и где Путин встретится с Байденом.

В апреле президент Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.