Макрона позвали в Киев на бокал вина

Президент Франции Эммануэль Макрон получил выпил коктейль под украинский тост. Видео опубликовано в Twitter посольства Франции на Украине.

Президент во время празднования по случаю открытия террас кафе и ресторанов в стране побывал в одном из заведений в Париже, где его угостили напитком. Когда Макрон взял коктейль, кто-то из присутствующих в толпе прокричал на украинском языке «будьмо!» («будем» — примечание «Газеты.Ru»).

Макрон улыбнулся и поднял бокал, сказав «За Украину!»

Ролик заметил официальный Twitter-профиль Украины и пригласил Макрона посетить столицу страны.

«Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина — в моем Киеве», — говорится в сообщении.

Ранее Макрон отметил открытие террас во французских кафе чашкой кофе. Ограничения на работу террас в кафе, барах и ресторанах были введены в октябре 2020 года в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.