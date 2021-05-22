На Украине рассказали об условиях возобновления поставок воды в Крым

Восстановление поставок воды из Днепра в Крым может произойти только в том случае, если будет его «демилитаризация и деоккупация». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

До этого заместитель директора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов рассказал, что попытки Киева наказать крымчан водной блокадой способствуют росту напряженности.

«Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», — подчеркнул Николенко.

Представитель украинского МИД считает, что всю воду в Крыму потратили российские военные. Николенко не упомянул ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала.

Представитель МИД Украины обратил внимание, что теперь заниматься обеспечением крымчан водой должна Россия. Так должно быть по нормам международного права, заключил Николенко.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что в Азовском море бурят скважины для поиска пресной воды для Крыма.