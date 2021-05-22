Крупная делегация из Германии приехала в Крым

Крупная делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

«Всего в состав делегации вошло 25 человек. Первую группу мы уже встретили в аэропорту Симферополя», — уточнил он.

По словам Гемпеля, остальные члены делегации приедут в Крым в течение дня.

Визит организован в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов». Как отметил глава комитета, данная делегация станет самой большой с начала пандемии COVID-19.

Представители ФРГ примут участие в Международном турнире любительского хоккея наравне с командами из Татарстана, Челябинской области, а также Республики Крым.

Кроме того, гости региона встретятся с главой крымского парламента.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее делегация России в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме.