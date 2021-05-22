Мишустин назвал Путина своим главным наставником

Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что считает главу государства Владимира Путина своим главным наставником, передает РИА «Новости».

«Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит», — рассказал председатель правительства на марафоне «Новое знание».

Мишустин также добавил, что в детстве своими наставниками он мог считать учителей, в частности, преподавателей математики и литературы, которые прививали любовь к своим предметам.

Премьер отметил, что самое важное — когда между наставником и его учеником есть доверие, чтобы можно было постоянно советоваться.

Марафон «Новое знание» проходит в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Оно продлится с 20 по 22 мая.

На мероприятии помимо Илона Маска также выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.