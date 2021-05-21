Песков оценил продление санкций Украины против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, скажется ли негативно продление санкций со стороны Киева на процессе согласования встречи лидеров России и Украины.

«Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», — заявил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против нескольких российских юридических лиц, в том числе МИА «Россия сегодня», телекомпании НТВ, Первого канала, ВГТРК, телерадиокомпании Вооруженных сил России «ЗВЕЗДА», ОТР, газеты «Московский комсомолец» и других.

28 апреля Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в Ватикане. По его словам, Святой престол — подходящее место «для диалога о мире в Донбассе».