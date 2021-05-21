Россия осудила санкции Украины против российских СМИ

Россия решительно осудила санкции Украины, введенные против российских СМИ. Об этом заявил информированный источник в Москве, пишет РИА «Новости».

«В Москве решительно осуждают односторонние ограничительные меры, которые противоречат нормам международного права и европейским конвенциям в сфере прав человека и основных свобод», — сказал источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против нескольких российских юридических лиц, в том числе МИА «Россия сегодня».

Согласно документу, в список юридических лиц, против которых санкции продлеваются еще на три года, попали 138 российских и украинских юридических лиц. В том числе продлены ограничения против ряда СМИ, в частности, МИА «Россия сегодня», телекомпании НТВ, Первого канала, ВГТРК, телерадиокомпании Вооруженных сил России «ЗВЕЗДА», ОТР, газеты «Московский комсомолец» и других.