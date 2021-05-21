США получили заверения в намерениях соблюдать прекращение огня на Ближнем Востоке

Вовлеченные игроки «серьезно заверили» Вашингтон в том, что намерены соблюдать режим прекращения огня между Израилем и Палестиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА «Новости».

«Мы получили от вовлеченных в этот процесс игроков серьезные заверения в том, что режим прекращения огня будет соблюдаться», — сказала Псаки.

Она отметила, что США в предстоящие дни будут внимательно следить за ситуацией в регионе. Кроме того, американская администрация намерена поддерживать контакты со всеми сторонами.

Ранее правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем с 2.00 мск.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.