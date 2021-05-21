Зеленский на три года продлил санкции против российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против нескольких российских юридических лиц, в том числе МИА «Россия сегодня». Указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Согласно документу, в список юридических лиц, против которых санкции продлеваются еще на три года, попали 138 российских и украинских юридических лиц. В том числе продлены ограничения против ряда СМИ, в частности, МИА «Россия сегодня», телекомпании НТВ, Первого канала, ВГТРК, телерадиокомпании Вооруженных сил России «ЗВЕЗДА», ОТР, газеты «Московский комсомолец» и других.

Кроме того, сообщалось, что Владимир Зеленский продлил санкции против глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главы республики Крым Сергея Аксенова.

В марте текущего года Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении «Газеты.Ru», МИА «Россия сегодня», ТАСС, «Ленты.ру», портала «Утро.ру» и агрегатора СМИ2.