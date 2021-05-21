Голикова призвала снять санкции

Вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению, призвала отказаться от санкций и ввести зеленые коридоры для поставки товаров первой необходимости, чтобы усилить борьбу с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, Россия стремится реализовать призыв «Группы двадцати» по охвату населения Земли широкой иммунизацией как глобальным благом.

«Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении зеленых коридоров в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин», — сказала Голикова.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что примерно 90% прививок от коронавируса были сделаны на территории стран G20. Гебрейесус также призвал богатые страны поделиться препаратом и ускорить распределение вакцин через механизм COVAX.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 166 064 212 человек, из которых 3 448 370 скончались, 146 805 164 выздоровели. На первом месте по распространению вируса находятся США. Далее следуют Индия, Бразилия, Франция, Турция и Россия.