В Крыму пригрозили непризнанием суверенитета США над Аляской

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что в ответ на американский законопроект о непризнании полуострова российской территорией крымчане могут принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне комитет по международным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, запрещающий властям США признавать суверенитет России над Крымом.

По словам Фикса, жителям Крыма безразлична точка зрения Вашингтона. Признают американцы Крым или нет, в России ничего не изменится.

«Примем такой документ (о непризнании суверенитета США над Аляской — ред.) и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», — сказал вице-спикер.

При этом он добавил, что делать этого никто не будет, так как Россия очень «ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств».

Он призвал Соединенные Штаты поучиться у России политике невмешательства во внутренние дела других стран.

Аляска — крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с Россией в Беринговом проливе. До 1867 года Аляска принадлежала Российской Империи, была продана американской стороне по итогам сделки между двумя странами.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.