В Сенате США требуют восстановить санкции против «Северного потока — 2»

В Конгресс США поступил законопроект, который призван восстановить санкции в отношение компаний, ведущих строительство газопровода «Северный поток — 2». Туда его внесли 14 сенаторов-республиканцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Один из авторов документа, сенатор Кевин Крамер заявил, что администрация президента США Джо Байдена, «рискуя ослаблением глобальных позиций» Соединенных Штатов, «потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст (президенту России Владимиру) Путину рычаг давления» на союзников Вашингтона в Европе.

Политик отметил, что «трубопровод Путина нужно остановить».

При этом сенатор Том Тифлис считает, что решение Белого дома «пойдет на пользу России и Путину». По словам его коллеги Чака Грасси, американскому лидеру следует быть настороже, когда российские власти хвалят его политические решения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что помешать завершению строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» в Европе практически невозможно.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.