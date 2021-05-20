Захарова оценила просьбу Северной Македонии не высылать дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на просьбу Северной Македонии не высылать дипломатов из Москвы в ответ на высылку российских официальных лиц из Скопья. Публикация размещена на странице Захаровой в Facebook.

«Вопрос. О чем думали в Скопье, когда принимали решение о высылке российского дипломата?» — спросила официальный представитель российского ведомства.

Захарова предположила, что России предлагается вместо македонских дипломатов, которых мало, «выслать других».

Ранее глава МИД Северной Македонии Буяр Османи прокомментировал объявление персоной нон грата российского дипломата. Министр напомнил, что в России работают только два их дипломата, и в Скопье надеются, что Москва не вышлет в качестве ответной меры ни одного из них.

О его высылке из страны стало известно 18 мая.

8 мая СМИ Чехии писали, что премьер-министр страны Андрей Бабиш попросил государства-участники Европейского союза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. До этого он заявлял о необходимости «успокоить» отношения с Россией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.