Украина назвала условия встречи Зеленского и Путина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться при условии, что на ней будут обсуждаться ключевые для Киева вопроса. Об этом он заявил в эфире радио «Новое время».

«Эта встреча рождается очень тяжело, но мы подтверждаем, что готовы к разговору. Но темой должны стать, безусловно, Крым и Донбасс», — сказал он.

Глава МИД добавил, что если такая встреча состоится, Зеленский будет «очень жестко отстаивать украинские интересы».

«Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми», — сказал Кулеба.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что офисы украинского и российского лидеров начали переговоры по поводу организации будущей встречи. Он напомнил о том, что во время видеообращения, 20 апреля, предложил провести встречу президенту России Владимиру Путину в любой точке Донбасса, а глава РФ в ответ предложил провести ее в Москве.