Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин резко отреагировал на идею о расширении американского военного присутствия в Гренландии, пишет датская газета Berlingske.

Отмечается, что министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг выступил за сокращение датского военного присутствия на острове и применение «исландской модели» обороны, при которой на стратегически важные позиции можно оперативно вызвать американскую армию.

Российский посол, комментируя слова Броберга, заявил, что размещение дополнительных сил США в Гренландии будет означает отказ Копенгагена «нести свою долю ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения».

«В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям», — заявил Барбин.

По словам дипломата, Москву обвиняют в милитаризации Арктики за то, что она развивает там старые базы и строит новые. При этом он подчеркнул, что вся эта деятельность осуществляется в пределах государственных границ России.

Ране сообщалось, что экс-резидент США Дональд Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.