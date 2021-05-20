Зеленский заявил, что «эпохе Медведчука» на Украине пришел конец

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эпохе Медведчука» в его стране пришел конец, передает ТАСС.

Глава государства также сказал, что заканчивается и эпоха коррупции на Украине.

«Мы чистим вертикали бизнеса. Эти вертикали в каждой институции нашего государства, в каждом министерстве, в парламенте большое влияние этих людей. Мы начали, и я это завершу», — сказал украинский лидер.

При этом он отметил, что самым сложным является преодоление бедности. По его словам, не все зависит от него, приходится давить на правительство, которому «непросто с наполнением бюджета», а экономика развивается медленно из-за пандемии коронавируса.

Глава государства выразил мнение, что эпоха бедности приблизится к концу лишь тогда, когда все будут платить налоги, будет дерегуляция, а также когда будет проведена максимальная цифровизация страны.

Ранее суд в Киеве отправил главу политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Он подозревается в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». В настоящий момент по этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь Медведчук не согласился с предъявленными обвинениями, заверяя, что это связано с политическим преследованием.