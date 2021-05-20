Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал крупный военный парад на суше и море 24 августа. Об этом сообщает ТАСС.

«Будет парад, большой — на суше и на воде, и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане», — заявил он.

Парад приурочен к 30-летию принятия Верховной радой Акта о провозглашении независимости Украины в 1991 году. Празднование пройдет с 22 по 24 августа. В частности, в ходе праздника известным украинцам, прославляющим страну за рубежом, вручат премию «Национальная легенда». Также 23 августа в Киевском оперном театре пройдет концерт украинских артистов оперы и балета, а 24 августа на Олимпийском стадионе в Киеве состоится большой концерт с участием украинских артистов, рассказал Зеленский.

По словам главы государства, на праздник приедут главы других стран, с которыми он намерен провести переговоры.

Ранее президент Украины заявил, что власти страны «через некоторое время» планируют провести всеукраинский референдум по решению конфликта в Донбассе.