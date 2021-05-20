Песков прокомментировал переговоры Блинкена и Лаврова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал состоявшиеся переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы американского госдепартамента Энтони Блинкена.

По его мнению, то, что встреча состоялась, — это позитивный сигнал.

«Это событие, которое заслуживает позитивной оценки. Процесс этот не будет простым, проблем накопилось много. Тем не менее эти переговоры, безусловно, помогут в том анализе, который сейчас проводится в Москве по вопросу встречи двух президентов», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что результаты переговоров еще анализируются, в том числе слова Блинкена о том, что приостановка санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига отвечает интересам Соединенных Штатов.

Также Песков отметил, что глава МИД докладывает президенту незамедлительно о всех контактах.

Переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с главой американского Госдепартамента Энтони Блинкеном состоялись в ночь на 20 мая в исландском Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета, они продолжались около двух часов.

В ходе переговоров Лавров заверил Блинкена в готовности российской стороны к откровенному и взаимоуважительному диалогу с США. Впоследствии глава российской дипломатии заявил, что переговоры с американским коллегой были конструктивными. Блинкен, в свою очередь, сказал, что встретился с российским министром для «проверки» состоятельности идей США о дальнейших отношениях с Россией.