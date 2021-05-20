Пашинян намерен подписать новый документ с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что намерен подписать новый договор с Баку касательно Нагорного Карабаха по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана, которые сейчас ведутся. Об этом политик сказал на заседании правительства.

«Те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении, и если Азербайджан выполнит эти договоренности, и на тех условиях, которые мы обговорили, да, я этот документ подпишу», — заявил армянский лидер.

При этом Пашинян добавил, что не намерен раскрывать детали, так как документ пока рабочий.

Накануне, 19 мая, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.