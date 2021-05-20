В США захотели запретить признание Крыма российским
Американские законодатели захотели запретить федеральным ведомствам признавать суверенитет России над Крымом. Такой законопроект поддержал комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США.
Трансляция заседания велась на YouTube-канале комитета.
Законопроект получил единогласную поддержку всех членов комитета. Инициатива запрещает федеральным министерствам и агентствам любые действия, которые означают или подразумевают признание российского суверенитета на полуостровом, его воздушным пространством и территориальными водами.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты «никогда не признают целенаправленную аннексию полуострова Россией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ напомнил, что Россия не аннексировала Крым, воссоединение полуострова со страной прошло в соответствии с нормами международного права.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.