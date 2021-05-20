Госдеп назвал сферы для сотрудничества с Россией

Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, указано в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров обсудили председательство России в Арктическом совете и важность сотрудничества, учитывая нашу общую заинтересованность в регионе», – указано в сообщении.

Кроме того, глава Госдепа отметил, что интересам Москвы и Вашингтона соответствует сотрудничество в сфере стратегической стабильности и сдерживании ядерных программ КНДР и Ирана, а также в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопрос поиска долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном и обеспечения гуманитарной помощь народу Сирии.

При этом Блинкен «выразил глубокую озабоченность» ситуацией на российско-украинской границе и призвал Москву освободить осужденных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с главой американского Госдепартамента Энтони Блинкеном конструктивной.