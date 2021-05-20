Лавров ответил шуткой на вопрос о встрече Путина и Байдена

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о том, дала ли Москва добро на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы же не таможня, чтобы давать добро», – пошутил министр.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил «не гадать на кофейной гуще», когда и где Путин встретится с Байденом.

В апреле американский президент Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.