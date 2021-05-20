Блинкен счел вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели

Американский госсекретарь США Энтони Блинкен считает вероятной встречу президентов России и США Джо Байдена и Владимира Путина в ближайшие недели. Об этом он сообщил в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV перед переговорами с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели, и мы хотим поговорить об этом [на встрече с Лавровым] <...> От имени Соединенных Штатов я могу вам сказать, что мы были бы счастливы иметь прочные и предсказуемые отношения с Россией», — заявил глава Госдепартамента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил «не гадать на кофейной гуще», когда и где Путин встретится с Байденом.

В апреле президент Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.