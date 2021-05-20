Блинкен объяснил антироссийские действия США

Соединенные Штаты вынуждены действовать против России для защиты своих национальных интересов, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Фрагмент встречи показал телеканал «Россия 24».

«Мы будем отвечать, если Россия действует агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников<…> Не для того, чтобы устраивать эскалацию, не для того, чтобы добиваться конфликта, а для того, чтобы защитить наши интересы», – подчеркнул глава Госдепа.

По его словам, президент США Джо Байден «словом и делом» продемонстрировал готовность американской стороны отвечать на действия России.

Глава российского МИДа в свою очередь заверил американского коллегу в готовности Москвы к откровенному и взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном. По его словам, России и США следует сотрудничать в областях, которые отвечают интересам обеих стран, в частности в сфере стратегической стабильности.