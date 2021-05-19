Эрдоган сообщил о намерении сделать заявление для всего мира

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен сделать заявление для всего мира во время визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что посетит ТРСК 20 июля, в частности, для того, чтобы озвучить послание, «которое будет касаться не только острова, но и всего мира». Президент Турции не уточнил, чему именно будет посвящено выступление.

20 июля в ТРСК будет отмечаться 47-я годовщина вторжения на Кипр в 1974 году войск Турции. В этот день проходит традиционный военный парад, который посещают представители высшего руководства Турции.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Ранее Эрдоган в ходе выступления в Анкаре заявил, что проклинает правительство Австрии и федерального канцлера Себастьяна Курца, которые подняли над государственными зданиями флаги Израиля.