Киев утвердил концепцию «ласковой украинизации»

Правительство Украины одобрило концепцию по развитию украинского языка, которая получила название «ласковая украинизация», передает ТАСС.

Как сообщается, данная программа будет действовать до 2030 года.

«Одобрить концепцию государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни», — сказано в документе, который поддержал кабмин.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя утверждение концепции, в своем Telegram-канале написал, что впереди предстоит еще много работы. «Фактически это и постепенное изменение отношения иностранных людей к украинскому языку, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного, добровольного перехода», — заявил он.

Ткаченко указал, что его ведомство придерживается «ласковой украинизации», чтобы в результате иметь «долговременный эффект». По его словам, «для достижения цели» необходимо способствовать тому, чтобы у жителей страны появлялось «желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим».

Концепция предполагает, что украинский язык будет использоваться во всех сферах общественной жизни. Программа, например, включает обязательное украинского языка должностными лицами, открытие курсов по изучению языка, улучшение качества его преподавания в учебных заведениях, поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом. Также планируется стимулировать дубляж кино на украинском языке, поддерживать книгоиздательское дело и содействовать проведению научных исследований в сфере украинского языкознания.

Ранее на Украине призвали наказывать несовершеннолетних за нелюбовь к родному языку.

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