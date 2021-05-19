Матвиенко пожаловалась на гендерное неравенство в Генпрокуратуре

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в Генпрокуратуре «с гендерным равенством не все в порядке». Об этом сообщается на сайте «Парламентской газеты».

Перед этим сенатор Николай Федоров отметил, что за 27 лет сенаторы не рассмотрели ни одной женщины в качестве кандидата на должность заместителя генпрокурора России. По его словам, «отсутствие женского взгляда может сильно деформировать картину мира».

В свою очередь, Матвиенко попросила проинформировать генпрокурора Игоря Краснова об озабоченности Совета Федерации такой тенденцией.

«Сенаторы не раз ранее замечали, что с гендерным равенством в Генпрокуратуре пока не все в порядке. Мы будем мониторить и контролировать ситуацию», — сказала председатель Совфеда.

При этом, по словам Матвиенко, сенаторы говорят о равных конкурентных условиях для женщин, а не о специальных исключениях и льготах.

Ранее Валентина Матвиенко назвала самый вредительский закон в России.