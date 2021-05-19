Рябков заявил, что у РФ сейчас нет причин для расширения списка недружественных государств

Россия в настоящий момент не видит каких-либо оснований для того, чтобы расширять список недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова.

Рябков пояснил, что при необходимости Россия ответит на возникающие провокации.

«У нас сейчас нет никаких оснований что-то менять в только что принятом распоряжении правительства», — рассказал замглавы МИД РФ.

Замминистра добавил, что «любые провокационные действия в отношении России будут получать взвешенный, соразмерный, но решительный ответ».

«Впечатление такое, что эти наши соседи настолько глубоко обижены и историей, и географией, что у них на антироссийском замесе возникают всякого рода фантомы», — уточнил Рябков.

По его словам, приниматься решение о включении европейских стран НАТО в список недружественных для РФ будет в зависимости от их поведения.

Ранее сообщалось, что Россия планирует дополнять список недружественных стран за необоснованную высылку дипломатов.

В апреле правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. Высылаемые якобы оказались сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждались, что они причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва отвергла обвинения, а в качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

В мае власти России утвердили перечень недружественных государств. Сейчас там числятся только Чехия и Соединенные Штаты.