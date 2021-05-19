Россия будет дополнять список недружественных стран за необоснованную высылку дипломатов

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков заявил, что за необоснованную высылку российских дипломатов и бездоказательные обвинения партнеры по политическому процессу будут считаться недружественными странами, сообщает «Интерфакс».

«Если кто-то пытается игнорировать наши национальные интересы, бездоказательно обвиняет нас в чем-то, высылает наших послов — такие страны будут считаться недружественными государствами, и мы будем отвечать на подобные действия, тем самым обеспечивая безопасность России», — заявил Вахруков.

В апреле власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Высылаемые якобы были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием — были причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Москва отвергла обвинения, а в качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, на данный момент в нем числятся только Чехия и Соединенные Штаты.

В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его сторонниками.

Ранее глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил Запад о ненависти со стороны россиян.