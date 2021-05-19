Прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении компании Трампа

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization. Об этом сообщает NBC News.

«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении организации уже не является чисто гражданским. Сейчас мы активно ведем расследование в уголовном ключе совместно с районной прокуратурой Манхэттена», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов провели в квартире бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа «Руди» Джулиани. Сам Джулиани назвал этот обыск «бесконтрольным», проведенным в попытке «подставить» хозяина квартиры. В ходе обыска, федеральные агенты вынесли все электронные девайсы — компьютеры и другую оргтехнику.

Руди Джулиани предъявили подозрение в нарушении американского Закона о регистрации иностранных агентов, по версии ФБР он не зарегистрировался в качестве иностранного агента от имени неназванного украинского чиновника.