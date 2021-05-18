Земан извинился за бомбардировки Югославии в 1999 году

Президент Чехии Милош Земан в присутствии главы Сербии Александра Вучича принес извинения за бомбардировки Югославии силами Североатлантического альянса в 1999 году, сообщил пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться за бомбардировку тогдашней Югославии. И я хотел бы попросить прощения у сербского народа. Меня это все время беспокоило», — цитирует главу государства Овчачек.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия никогда не забудет агрессию НАТО в 1999 году.

24 марта 1999 года Североатлантический альянс начал операцию против Союзной Республики Югославия, которая продлилась до 10 июня того же года. По данным Сербии, в результате нападения погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс. человек, две трети из которых — мирные жители.

В альянсе причиной бомбардировок назвали «предотвращение геноцида албанского населения в Косове».