Песков заявил, что Путин не будет брать полноценный летний отпуск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на летний отпуск.

По его словам, полноценный отпуск российский лидер точно проводить не будет, так как отсутствовать много дней ему не позволяет должность.

«Отпускных планов у него нет, как правило он какими-то урывками, используя выходные дни, он отдыхает летом», — уточнил Песков.

Представитель Кремля добавил, что о конкретных местах, где собирается отдыхать Путин, ему неизвестно.

В начале мая «Коммерсантъ» подсчитал, что за последний год у президента России было 59 выходных дней. С 7 мая 2020 года по 7 мая 2021 года российский лидер работал 306 дней, причем за это время он выполнил 737 дел без учета работы с документами и переездов.

Ранее Песков рассказал об отдыхе президента в тайге вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Также Кремль опубликовал видео из поездки. В одном ролике можно увидеть, как российский лидер садится за руль вездехода, где уже находится министр обороны. На других кадрах Путин и Шойгу осматривают мастерскую главы военного ведомства с поделками из дерева.