Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт

Президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить возникший между ними вооруженный конфликт. Об этом глава государства сказал во время вручения верительных грамот послам иностранных государств во вторник, 18 мая, передает РИА «Новости».

Глава государства обратил внимание на то, что вспышка конфронтации между двумя странами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей.

«Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующей резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и общепризнанных принципов международного права», — подчеркнул Путин.

Накануне, 17 мая, глава МИД России Сергей Лавров и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков осудили удары израильтян и палестинцев по гражданским объектам.

Ранее израильская армия заявила о запуске 90 ракет со стороны сектора Газа по Израилю за ночь.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.