Гордума Владивостока не получала от мэра Гуменюка заявления об отставке

Городская дума Владивостока пока не получила заявление об отставке мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя гордумы.

По его словам, после получения соответствующего документа будет принято решение о проведении конкурса на замещение должности главы города.

В гордуме дополнили, что, согласно уставу Владивостока, заявление мэра об отставке по собственному желанию отзыву не подлежит.

Ранее Гуменюк сообщил, что уходит в отставку.

В конце марта губернатор Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал Гуменюка из-за медленной ликвидации последствий после ледяного дождя в ноябре 2020 года и состояния дорог в городе. Кожемяко пообещал принять решения, если вскоре не увидит положительных изменений. Тогда мэр пообещал, что выполнит все работы за месяц.

Олег Гуменюк занимает должность главы Владивостока с 2019 года, с 2018 года он руководил городской администрацией в качестве исполняющего обязанности.