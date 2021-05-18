Пушков назвал «дурным водевилем» новую версию по взрывам в Чехии

Член Совфеда Алексей Пушков высказался по поводу новых подробностей расследования взрывов на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице и усомнился в серьезности представленной версии.

Ранее чешское радио со ссылкой на данные мобильного оператора и источники, заявило, что накануне взрыва, в 2014 году, хозяин фирмы-арендатора Петр Бернатик посетил район гостиницы Corrado в городе Остраве, где жили Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Как известно, чешские спецслужбы подозревают их в организации взрыва.

«В Праге возникают все более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Все это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему — не в политике, а в плохом театре», — написал в своем Twitter Пушков.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

Позднее президент Чехии Милош Земан заявил, что взрывы во Врбетице могли быть устроены, чтобы скрыть недостачу боеприпасов на складах.