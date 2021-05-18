В Раде заявили об унижении Украины, Грузии и Молдавии

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что политика политику европейской интеграции Украины, Грузии и Молдавии — это «унижение». Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, руководство «Украины с Донбассом и Крымом», «Грузии с ее проблемными территориями Осетии и Абхазии» и «Молдовы со своим Приднестровьем» занимаются тем, что «умоляют западных начальников» о членстве в Европейском союзе и НАТО. Парламентарий считает, что это «унижение», «стыд» и «неадекватность».

Накануне стало известно, что Киев, Тбилиси и Кишинев создали «Ассоциированное трио», в котором страны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами Евросоюза, а также координировать действия в рамках «Восточного партнерства». Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, помимо этого, три государства в рамках союза будут работать над дальнейшей интеграцией во внутренний рынок ЕС и развивать направление их безопасности.