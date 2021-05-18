Харрис заработала в 2020 году почти в три раза больше Байдена

Президент США Джо Байден и его жена Джилл за 2020 год заработали $607 336. Налоговые декларации американского лидера и его супруги были опубликованы на сайте Белого дома.

Согласно представленным сведениям, чета заплатила $157 414 федерального подоходного налога, а также еще $29 тыс. налогов штату Делавэр и $443 штату Виргиния. Они также пожертвовали $30 704 на благотворительность, в том числе направили $10 тыс. фонду имени сына Байдена Бо, который умер в 2015 году.

При этом вице-президент США Камала Харрис и ее муж смогли заработать $1 695 225 и выплатили $621 893 федерального подоходного налога. Кроме того, они отдали $125 тыс. на налоги штата Калифорнии и $57 тыс. округу Колумбия. Чета также потратила $27 тыс. на благотворительность.

Таким образом, в прошлом году Харрис заработала почти в три раза больше Байдена.